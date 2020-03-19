В России просят разрешить торговлю алкоголем в Сети из-за коронавируса

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой внести в Госдуму законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет. Сейчас такая торговля находится вне закона.

Авторы инициативы указывают, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. Это в свою очередь отразилось на увеличении числа онлайн-заказов продуктов питания, но купить легально алкоголь в Сети нельзя. Тем не менее, не желая появляться в общественных местах, люди все-таки идут на риск и заказывают в интернете опасную контрафактную продукцию, порой, не подозревая об этом, отметил президент АКИТ Артем Соколов.

Законопроект с предложением поэтапной легализации онлайн-торговли алкоголем был внесен в правительство еще в прошлом году, напоминают «Ведомости». Из пояснительной записки к документу следует, что оборот нелегальной интернет-торговли спиртным оценивается в 2-3 млрд рублей ежегодно. Минздрав в свою очередь выступает против, так как онлайн-торговля сделает алкоголь более доступным.

В АКИТ указывают, что современные технологии позволяют проверить возраст покупателя, контролировать время продажи посредствам онлайн-кассы и госсистемы ЕГАИС.

Москва, Иван Гридин

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