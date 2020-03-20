Американские врачи перечислили правила безопасного секса во время пандемии

Британская газета The Guardian выпустила руководство по интимной близости во время пандемии коронавируса, подготовленное американскими врачами-эпидемиологами.

Как отметила профессор и врач отделения инфекционных заболеваний центра Ирвинга при Колумбийском университете Джессика Джастман, новая коронавирусная инфекция не передается половым путем. «Нет доказательств, что COVID-19 может передаваться через вагинальное или анальное сношение», – рассказал профессор Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона Карлос Родригес-Диас (перевод Иносми.ру). Однако, по его словам, коронавирус может передаваться через поцелуи во время полового акта, поскольку возбудитель может содержаться в слюне. Специалист также сообщил об имеющихся данных об орально-фекальной передаче коронавируса. «Таким образом, анилингус тоже чреват инфекцией», – предупредил ученый.

В свою очередь эпидемиолог и профессор кафедры народной медицины Гарвардской медицинской школы Джулия Маркус рекомендует воздержаться от поиска новых половых партнеров в период пандемии. «Если вы живете с постоянным сексуальным партнером, и у вас нет симптомов болезни, то секс может оказаться отличным способом развеяться, поддержать отношения или снять беспокойство в это беспокойное время», – отметила врач.

В случае, если один из партнеров оказался в изоляции, профессор Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона Карлос Родригес-Диас советует использовать другие формы эротического общения. По его словам, «вполне допустимы сексуальные сообщения и видеозвонки, эротическая литература и мастурбация».

Тем, кто сейчас свободен, доктор рекомендует «прислушаться к себе и направить энергию в правильное русло». «Подумайте, кого или чего вы на самом деле ищете», – говорит специалист.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 20.03.20

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