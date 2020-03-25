«Будем кашлять и чихать»: житель Кузбасса предлагал за деньги напугать конкурентов коронавирусом

Житель Новокузнецка разместил на сайте объявление, в котором предлагал за деньги напугать конкурентов коронавирусной инфекцией. Полицейские нашли автора объявления и передали данные о нем в Роспотребнадзор.

«Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали», – сообщается на сайте бесплатных объявлений. Стоимость услуги – 50 тысяч рублей.

Полиция установила личность автора, им оказался 21-летний фитнес-тренер. Он пояснил правоохранителям, что пошутил и хотел привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. При этом молодой человек никогда не был в Китае.

«В настоящее время собранные в отношении местного жителя материалы переданы специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора», – сообщили в МВД. Полицейские напомнили, что за размещение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность.

Новокузнецк, Зоя Осколкова

Новокузнецк. Другие новости 25.03.20

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