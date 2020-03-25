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Среда, 25 марта 2020, 12:14 мск

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«Закрывать города не будем», – власти пояснили ограничение выезда из населенных пунктов Красноярского края из-за COVID-19

Губернатор Красноярского края Александр Усс выдал поручения главам муниципалитетов ограничить выезд жителей за пределы муниципальных образований. Исключение будет сделано только для неотложных поездов. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Позже в пресс-службе краевого правительства пояснили, что города закрываться не будут. «Губернатор поручил главам муниципальных образований принять меры по уменьшению количества выездов жителей за пределы муниципалитетов, в рамках имеющихся у них полномочий. Предложено вести разъяснительную работу по сокращению выездов из муниципалитетов за исключением крайних случаев», – цитирует представителя пресс-службы издание «Тайга.Инфо».

В списке поручений главы региона также речь идет о самоизоляции пожилых людей, граждан с хроническими болезнями, рекомендациях населению реже посещать общественные места, в том числе торговые центры и парки, мерах поддержки предпринимателей, переводе сотрудников потенциально опасных объектов на удаленную работу. Кроме того, чиновникам велено не допустить распространение домыслов и слухов о заражении коронавирусом.

Глава края призвал всех жителей региона «без особой необходимости не посещать общественные места», а пожилых граждан попросил самоизолироваться.

По последним официальным данным, в Красноярском крае подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 9 больных COVID-19. Трое из них уже выписаны после выздоровления. Такую информацию дал замглавы регионального правительства Алексей Подкорытов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории края.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 25.03.20

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Сибирь, Здоровье, Общество, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,