Биолог: люди смогут избежать пандемий, лишь сменив стратегию выживания

Человек должен изменить свою стратегию выживания с паразитарной и прийти к нормальному симбиозу с природой. В противном случае, человечество продолжит страдать от эпидемий. Об этом заявила биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

«По мнению вирусологов, если человечество справится с Covid-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия, – цитирует эксперта РИА «Новости». – Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться».

По словам Воронцовой, после пандемии коронавируса людям нужно решить, как сохранять свою среду обитания. Разрушительная для природы деятельность человека в виде варварской добычи ресурсов и вырубки лесов под монокультуры приводит к нестабильности биосистемы.

Человечеству надо сменить паразитарную стратегию по отношению к природе, на нормальный симбиоз, но для этого нам надо выбрать другую стратегию для человека как вида, заключила биолог.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.04.20

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