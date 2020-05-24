Ученые предупредили жителей московского региона об экстремальной жаре

Жителям московского региона стоит готовиться к экстремально жаркой погоде в июне и июле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В июне-июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. В умеренных широтах, в том числе в московском регионе, днем воздух может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны выше +35», – сообщили эксперты.

Аналитики предупредили, что экстремальная жара может способствовать возникновению природных пожаров на юге Дальнего Востока и Сибири, а также, пусть и в меньшей степени, – на европейской части страны.

Как писал «Новый День», 12 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что грядущее лето в большинстве регионов России ожидается теплым, но «неоднородным – с периодами потепления и похолодания».

Из долгосрочного прогноза, следует, что температуру выше месячной среднегодовой нормы в июне следует ожидать на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов и в Тыве. Впрочем, тогда Росгидромет ожидал, что в европейской части России, а также в Москве, столбики термометров будут держаться в пределах многолетних значений.

В начале мая метеорологи допускали, что на западе Центрального и Северо-Западного округов летом будет мало осадков, а многочисленные дожди вероятны на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского округа. По оценкам специалистов, июль в центре европейской территории будет по температуре и осадкам обычным, а вот в Хабаровском крае и на Камчатке он, вероятно, выдастся жарким.

Малочисленные дожди ожидаются на востоке Северо-Западного округа, в Приволжье и на западе Урала. Избыток влаги вероятен на юго-западе Сибирского федерального округа. Весьма вероятно, что август на большей части европейской территории России будет теплее, чем в 2019 году, отметил Роман Вильфанд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.05.20

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