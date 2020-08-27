«Давить на нас – это глупость»: МГУ отказался лишать Лукашенко звания почетного профессора

МГУ не будет лишать действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий на пресс-конференции в Москве. Он назвал предложение лишить Лукашенко звания почетного профессора МГУ глупостью.

«Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела», – сказал Садовничий (цитата по ТАСС), комментируя петицию группы преподавателей, студентов и выпускников МГУ с просьбой лишить Лукашенко этого звания.

Статус почетного профессора МГУ Лукашенко получил в 1996 году. На прошлой неделе на сайте Change.org появилась петиция, адресованная ректору МГУ и ученому совету вуза, с просьбой лишить Лукашенко звания почетного профессора за жесткие действия силовиков по отношению к участникам массовых протестов против официальных итогов президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал Лукашенко с результатом более 80% голосов. Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю. Накануне вечером в центре Минска на площади Независимости прошла очередная протестная акция. Бойцы ОМОН разогнали протестующих, задержав около 20 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Около 100 митингующих зашли в Красный костел, где их заблокировали силовики. Спустя некоторое время омоновцы открыли выход и задержали некоторых вышедших из костела демонстрантов.

«Мы, сотрудники, учащиеся, выпускники Московского университета категорически осуждаем полицейское насилие в отношении участников мирных протестов и выражаем поддержку белорусским коллегам и всем гражданам, выступающим за демократические перемены в стране», – говорится в петиции, который на момент публикации материала подписали около 43 тысяч человек.

По мнению авторов петиции, «репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета».

«Люди, которым присваивается это высокое звание, обещают всегда нести идеи мира и всегда служить науке и образованию. Лукашенко грубо нарушил данное обещание, а значит, должен быть лишен звания почетного профессора МГУ. Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater», – полагают подписавшиеся. «Мы призываем Ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос», – добавляют они.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.08.20

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