Власти РФ намерены лимитировать перевозку красной икры

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко задумалась об ограничении оборота икры лососевых пород. Речь идет о лимитировании объемов перевозимого в багаже и ручной клади пассажирами самолетов деликатеса.

По итогам совещания принято решение поручить профильным ведомствам обдумать введение ограничений на перевозку красной икры для личного потребления и промышленного использования. Так, например, предлагается лимитировать перевозку икры без специальных сертификатов десятью килограммами на человека.

Предлагаемые меры призваны помешать легализации браконьерских уловов, пишет РБК. В Россельхознадзора подсчитали, что ежегодно с Дальнего Востока авиатранспортом под видом гостинцев для друзей и родственников перевозится до 2 тыс. тонн красной икры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.20

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