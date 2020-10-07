СКР возбудил уголовное дело в связи с экологическим бедствием на Камчатке: «Виновные устанавливаются»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и гибели морских животных. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело расследуют по двум статьям УК РФ: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).

По данным следствия, в период с 1 сентября по 3 октября текущего года в акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная было обнаружено изменение цвета воды в океане. Местные жители сообщили о появлении на побережье мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, указывает СКР, «зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан», которые занимались серфингом и получили химические ожоги роговицы глаз. Это могло произойти из-за загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечает Следственный комитет.

Первоначальные исследования проб прибрежных вод показали присутствие в морской воде «загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», сообщает ведомство.

Следствие проверяет все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

В рамках расследования экологического бедствия на Камчатке назначена экологическая судебная экспертиза. Кроме того, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований.

«По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица», – отмечает СКР.

Добавим, что в среду, 7 октября, Генпрокуратура РФ сообщила, что в пробах воды, взятых криминалистами краевого УМВД на Халактырском пляже на Камчатке, обнаружены только следы горюче-смазочных материалов, ядовитые вещества не выявлены. «Экспертно-криминалистическим центром краевого УМВД России были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Первоначальные исследования образцов воды показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу – в 2,5 раза, отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе в прибрежной зоне у Халактырского пляжа на Камчатке и еще на нескольких участках акватории Авачинского залива – в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные – были обнаружены нефтепродукты и фенол. Сообщения об изменении цвета воды на Халактырском пляже появились еще в конце сентября. Серферы жаловались на кожную сыпь и отеки глаз после контакта с водой. Кроме того, появились сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбрасываются морские животные. Ученые по результатам исследования проб воды и акватории пришли к выводу, что в Авачинском заливе в результате загрязнения погибли до 95% морских организмов, обитающих на морском дне.

В качестве одной из версий экологического бедствия местные власти первоначально называли сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Местные жители допускали, что причиной экологического бедствия могла стать утечка ядохимикатов с Козельского полигона. Позже власти Камчатского края назвали три версии загрязнения океана: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность, «связанная с вулканическими проявлениями».

Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. Инцидентом занялись СКР и прокуратура.

Сегодня стали известны итоги проверки Радыгинского военного полигона. По данным краевого правительства, на его территории и за ее пределами признаков загрязнения не выявлено, нарушений в деятельности военнослужащих не обнаружено. «В отличие от Козельского полигона, здесь нет захоронений опасных ядохимикатов», – подчеркивается в сообщении.

Ранее специалисты осмотрели Козельский полигон ядохимикатов и обнаружили повреждение защитной мембраны, который закрыт объект, в нескольких местах. «Визуально никаких симбиозных нарушений нет, в нескольких местах зафиксированы повреждения геомембран – такой укрепительный слой сетки – и отсутствует проволочное ограждение по нескольким сегментам периметра», – заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов (цитата по ТАСС). Во вторник, 6 октября, специальная комиссия повторно осмотрела полигон с воздуха. По словам губернатора, «внешних повреждений не обнаружено, следов вытекания ядовитых веществ визуально не выявлено, запахов не ощущается». Также были взяты пробы воды грунтовых вод и грунта, добавил он, отметив, что «первые результаты будут понятны уже сегодня вечером».

Москва, Наталья Петрова

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