«Это ЧП требует дополнительного расследования»: в пробе воды с Камчатки найдены следы ракетного топлива (ВИДЕО)

Сотрудники химфака МГУ имени Ломоносова обнаружили в пробах воды с Камчатки продукты распада компонента ракетного топлива – ядовитого гептила. Об этом сообщил эколог Георгий Каваносян в интервью для YouTube-канала «Редакция». Исследования с целью определить причины загрязнения воды в прибрежной акватории Камчатки и гибели морских животных проводились в лаборатории Аналитического центра МГУ им. Ломоносова.

По словам Каваносян, специалисты нашли два продукта распада ракетного топлива в пробе воды из Большой Лагерной бухты. Речь идет о двух продуктах распада гептила – нитрозодиметиламине и тетраметил-2-тетразене. Эколог подчеркнул, что два этих вещества были обнаружены двумя разными методами. Поэтому «мы делаем практически стопроцентное заявление, что исходное вещество, которое было в воде, – это гептил», – подчеркнул эколог.

В то же время, по его словам, нет оснований для утверждения, что «какая-либо версия, которая сегодня озвучивается, ошибочна». «По одной пробе мы не можем говорить о масштабах загрязнения и о природе происхождения гептила», – продолжил Каваносян, подчеркнув, что «само по себе нахождение таких веществ в природной воде – это уже отдельное ЧП, которое требует дополнительного расследования».

Эколог отметил, что эти вещества могли появиться только техногенным путем. Он предположил, что подземные потоки вынесли гептил с ракетного полигона Радыгино в воды океана, где ядовитое вещество могло «запустить механизм «красных приливов», вернее, сложной органической трансформации, с участием какого-то токсичного химического соединения».

Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков уточнил, что продукты распада гептила были обнаружены с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Было исследовано 20 проб воды и только в одной нашли продукты окисления гептила.

Отвечая на вопрос, мог ли распад какие-либо других ядовитых химикатов привести к образованию нитрозодиметиламина и тетраметил-2-тетразена, Калмыков сообщил, что это «крайне маловероятно».

Эколог Георгий Каваносян и декан химфака МГУ – об обнаружении продуктов распада гептила в пробе воды с Камчатки

Как сообщал «Новый День», с конца сентября стали поступать сообщения об изменении цвета воды на нескольких участках акватории Авачинского залива на Камчтке – в прибрежной зоне у Халактырского пляжа, в районе бухт Малая и Большая Лагерные. Серферы жаловались на кожную сыпь, отеки глаз и першение в горле после контакта с водой. Кроме того, появились сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбросило мертвых морских животных.

Власти Камчатского края назвали три версии загрязнения океана: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность, «связанная с вулканическими проявлениями».

Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. СКР возбудил дело по статьям: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).

Генпрокуратура РФ по итогам проверки сообщила об обнаружении в пробах воды превышения предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу – в 2,5 раза.

Следственный комитет РФ 23 октября назвал в качестве приоритетной версии загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и гибели морских животных природную причину – речь в том числе идет о цветении фитопланктона, отметив, что другие версии не нашли своего подтверждения.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов в тот же день уточнил, что причиной экологического бедствия на Камчатке стал «красный прилив» – цветение водорослей вида Karenia и выделение ими сильных токсинов, которые способны вызывать гибель фауны.

В Минприроды РФ согласились с выводами, сделанными учеными РАН по итогам проведенных исследований. По словам главы ведомства Дмитрия Кобылкина, в 2021 планируется организовать экспедицию для выяснения причин «красного прилива», который привел к выделению токсинов у водорослей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.10.20

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