Россияне назвали самые неблагополучные города по экологии

Жители крупнейших российских городов дали оценку экологической обстановки в местах проживания. Результаты опроса приводит портал Superjob. Согласно исследованию, даже в считающихся благополучными областных центрах люди указали на низкое качество воздуха, воды, продуктов питания, уборки улиц и вывоза мусора.

Опрос проводился среди жителей городов с населением более 500 тыс. человек. Оказалось, что в лучшем случае жители оценивают экологическую обстановку как «нормальную». Максимальный результат (55%) был получен в Казани, Набережных Челнах и Томске. Экологическую ситуацию «нормальной» (выше 50%) охарактеризовали жители 15 городов.

Только в трех городах более 20% участников опроса ответили, что у них с экологией все хорошо. В их числе Тюмень (34%), Казань и Краснодар (по 24%).

Большая часть респондентов говорила о плохой экологической ситуации. Так, более половины участников опроса заявили об экологических проблемах в Тольятти (59%), Рязани (57%), Челябинске (56%), Новокузнецке (54%). Близкие данные были получены в Красноярске (50%), Липецке (47%), Омске (46%) и Волгограде (44%).

В Москве хорошей ситуацию с экологией назвали 11% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 14%. 32% москвичей и 25% петербуржцев охарактеризовали ее как плохую.

На просьбу оценить по 5-балльной шкале качество воздуха, только жители Тюмени и Краснодара в среднем поставили оценку 3,5 и выше. В Новокузнецке, Челябинске и Рязани этот показатель не достиг и 2,5.

Наилучшим качеством воды отличился Иркутск. Средняя оценка жителей составила 3,7 балла. Наихудшей водой, по мнению местных жителей, отличилась Рязань (2,5).

Более благодушны россияне оказались в оценках качества продуктов питания. Наивысшие оценки по этому показателю дали жители Набережных Челнов и Махачкалы (3,8). Жители Тюмени, Краснодара и Казани оценили качество продуктов на 3,7 балла, Томска, Екатеринбурга, Ростове-на-Дону, Липецка, Красноярска и Оренбурга – на 3,5. В аутсайдерах оказались Рязань и Санкт-Петербург (3,1). В Москве показатель немногим лучше (3,2).

Чистота и уборка улиц оказались наилучшими в Тюмени (3,6) и Набережных Челнах (3,5). Хуже всего дела в этой сфере обстоят в Махачкале (2,1), Рязани и Саратове (2,4).

Опрос Superjob проводился в 35 городах с 24 сентября по 22 октября. В Москве и Санкт-Петербурге в нем приняли участие по 1,5 тыс. респондентов, в других городах-миллионниках – по 1 тыс., в городах-полумиллионниках – по 700 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.20

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