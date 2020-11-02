Эколог рассказал о плюсах и минусах пандемии

По мнению эколога Романа Пукалова, пандемия коронавируса кроме негативного влияния на человечество имеет и положительные последствия. Об этом общественник заявил в интервью радио Sputnik.

За месяцы самоизоляции, карантинных ограничений и закрытия границ из-за Covid-19 люди стали бережнее относиться к природе, отметил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. По его словам, произошло изменение общего настроя людей.

«Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе, – уверен эколог. – Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить где попало».

В то же время в пандемию добавилось и много мусора, которого раньше не скапливалось в таких количество. Речь идет об использованных одноразовых масках, упаковках от санитайзеров и антисептиков. «Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше», – полагает Пукалов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.11.20

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