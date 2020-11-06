российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 ноября 2020, 08:53 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Китай ограничил въезд для граждан России

Китайские власти ввели временное ограничение на въезд для россиян из-за неблагополучной эпидемической ситуации. Об этом сообщается на сайте посольства КНР в Москве.

В частности, временно приостановлен въезд с целью работы, решения личных вопросов и воссоединения семей. «Посольство (Консульства) Китая в РФ не будут выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам», – говорится в заявлении.

В то же время ограничения не заденут лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. Въезд по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен. Тем, кому срочно нужно поехать в Китай, необходимо подавать заявление на выдачу визы в посольство (консульства) КНР в России.

«Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию», – отмечают в дипломатическом ведомстве. В зависимости от сложившейся обстановки китайские власти будут вносить корректировки и публиковать дополнительные уведомления.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 06.11.20

Экономисты предложили увеличить налоги для богатых граждан. / Партия ЗА ПРАВДУ объявила о старте «Месяца борьбы за отмену ЕГЭ». / Профсоюз: «Аэрофлот» решил резко сократить зарплату пилотам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

В Иркутской области выявили три новых факта контрабанды леса

Apple признала падение продаж iPhone в Китае на 29%

Советники рассказали о стратегии Байдена в торговой войне с Китаем

В Китае на Covid-19 тестируют город-миллионник после одного случая заражения среди горожан

В Китае девять членов семьи насмерть отравились лапшой

В Китае возникла новая экологическая проблема

Байден обвинил Трампа в потере доверия к США в мире

Ученые обнаружили уникальный маркер для прогнозирования тяжести течения Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Туризм, Китай, Коронавирус из Китая,