Китай ограничил въезд для граждан России

Китайские власти ввели временное ограничение на въезд для россиян из-за неблагополучной эпидемической ситуации. Об этом сообщается на сайте посольства КНР в Москве.

В частности, временно приостановлен въезд с целью работы, решения личных вопросов и воссоединения семей. «Посольство (Консульства) Китая в РФ не будут выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам», – говорится в заявлении.

В то же время ограничения не заденут лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. Въезд по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен. Тем, кому срочно нужно поехать в Китай, необходимо подавать заявление на выдачу визы в посольство (консульства) КНР в России.

«Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию», – отмечают в дипломатическом ведомстве. В зависимости от сложившейся обстановки китайские власти будут вносить корректировки и публиковать дополнительные уведомления.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 06.11.20

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