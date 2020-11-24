Китай ограничил движение транспорта у границ с Россией

На территории граничащего с Россией автономного района Внутренняя Монголия в КНР было ограничено движение общественного транспорта. Такое решение китайские власти приняли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Общественный транспорт не будет функционировать в городе Маньчжоули на протяжении неопределенного срока. Возвращение к стандартному графику работы перевозчиков будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, говорится в заявлении местного правительства.

Кроме того, были введены ограничения на посещение общественных мест и проведение массовых мероприятий. Школы и детские сады в городе закрыты. Усилен контроль на дорогах между Маньчжурией и районом Чжалайнор.

В начале ноября Китай временно приостановил въезд из России. В частности, власти КНР временно запретили пересекать границу с целью работы, решения личных вопросов и воссоединения семей.

16 ноября ограничения на границе с Россией ввела Монголия. Временно закрыли автомобильные пункты пропуска Кяхта и Ханх – Монды.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 24.11.20

Петербурженка напала на полицейского после просьбы надеть маску. / Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 14 тысяч. / ВОЗ не исключает, что нулевых пациентов с коронавирусом было несколько. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»