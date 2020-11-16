Монголия ввела ограничения на границе с Россией

Власти Монголии временно закрыли автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Ограничительные меры ввели в целях борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, с 16 ноября по 18 января приостанавливается движение грузового транспорта через пункт пропуска Кяхта. Также на неопределенный срок временно прекращается въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Ханх – Монды.

«Решение закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии Covid-19 внутри своей страны», – говорится в сообщении.

Уточняется, что желающие вернуться на родину из России граждане Монголии, а также иностранцы, которые хотят выехать из страны, могут это сделать по предварительной договоренности соответствующих органов обеих сторон.

«Движение товарных поездов через железнодорожный пункт пропуска Наушки продолжится согласно расписанию, рабочий персонал будет пропускаться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм», – добавили в пресс-службе.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

Улан-Батор. Другие новости 16.11.20

Ученые назвали убивающие коронавирус продукты. / В Крыму закрыли на карантин все соцучреждения и отменяют новогодние праздники. / Япония заявила о готовности провести Олимпиаду в 2021 году. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»