Подмосковных студентов переводят на дистант

Студенты вузов и колледжей, расположенных на территории Московской области, с понедельника, 16 ноября, переводятся на дистанционное обучение. Об этом сегодня объявил глава региона Андрей Воробьев. «Наша юридическая служба подготовила изменения в распоряжение. И студенты колледжей будут учиться дистанционно, как и вузы», – приводятся слова губернатора на сайте подмосковного правительства.

Кроме того, власти Московской области приняли решение с 11 ноября заблокировать социальные карты подмосковных жителей старше 65 лет. По словам Воробьева, такое решение принято в связи с тем, что коронавирусная инфекция у пожилых людей протекает тяжелее. «Наша задача – обеспечить еще большую безопасность для них. С большой долей вероятности, мы будем вынуждены заблокировать социальные карты людей старшего поколения, чтобы оставить их дома», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее власти Подмосковья ввели в регионе режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Он действует с 2 ноября по 15 ноября включительно.

Московская область находится на третьем месте в России по суточному приросту новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 660 вновь заболевших, всего в стране – 21 798 новых случаев заражения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.20

Пациентов с пропавшими симптомами коронавируса отправляют в пункты временного содержания. Сколько таких людей, никто не знает. / «Эпидемия» изнасилований: в Москве мужчина надругался над 16-летней девушкой. / Кандидаты в правительство пришли знакомиться с депутатами Госдумы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»