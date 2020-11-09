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Понедельник, 9 ноября 2020, 14:26 мск

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Подмосковных студентов переводят на дистант

Студенты вузов и колледжей, расположенных на территории Московской области, с понедельника, 16 ноября, переводятся на дистанционное обучение. Об этом сегодня объявил глава региона Андрей Воробьев. «Наша юридическая служба подготовила изменения в распоряжение. И студенты колледжей будут учиться дистанционно, как и вузы», – приводятся слова губернатора на сайте подмосковного правительства.

Кроме того, власти Московской области приняли решение с 11 ноября заблокировать социальные карты подмосковных жителей старше 65 лет. По словам Воробьева, такое решение принято в связи с тем, что коронавирусная инфекция у пожилых людей протекает тяжелее. «Наша задача – обеспечить еще большую безопасность для них. С большой долей вероятности, мы будем вынуждены заблокировать социальные карты людей старшего поколения, чтобы оставить их дома», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее власти Подмосковья ввели в регионе режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Он действует с 2 ноября по 15 ноября включительно.

Московская область находится на третьем месте в России по суточному приросту новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 660 вновь заболевших, всего в стране – 21 798 новых случаев заражения.

Москва, Наталья Петрова

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