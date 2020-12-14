Сибирским чиновникам грозит увольнение за участие в вечеринках

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обещал наказывать госслужащих, которые принимают участие в незаконных предновогодних вечеринках. Корпоратив во время пандемии может стать причиной для увольнения.

«Обращаюсь ко всем моим коллегам по органам власти. Мы две недели назад обсуждали, что очень важно, чтобы в первую очередь мы демонстрировали дисциплинированность и приверженность соблюдению всех вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные – вплоть до увольнения такого сотрудника», – сказал глава региона на оперативном совещании.

Ранее несколько чиновников областного министерства культуры лишились части премии за то, что приняли участие в массовом мероприятии, где не соблюдалась социальная дистанция, а госслужащие были без средств индивидуальной защиты.

Травников попросил всех граждан потерпеть и встретить Новый год в кругу семьи, отказаться от корпоративов и ночных вечеринок.

Кроме того, губернатор заявил, что знает о подготовке некоторых предприятий общепита к подпольным новогодним празднованиям. Он обратился к надзорным органам с просьбой проводить адресные рейды для пресечения таких нарушений.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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