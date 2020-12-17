Из-за влияния человека на климат в России меняется длительность времен года

В ближайшие годы длительность времен года в России может заметно измениться. Зима будет короче, а весна продолжительнее, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки, то есть период зимы уменьшается. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», – цитирует ученого ТАСС.

По данным эксперта, дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям уже сдвигается, например, в Москве она изменилась на 7-10 дней, а весна приходит раньше на 5-7 дней по сравнению с серединой прошлого века. Вильфанд уточнил, что сезоны останутся, но изменится их продолжительность.

Темпы роста глобального потепления набирают обороты. Причина – антропогенный фактор. «В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», – подчеркнул Вильфанд.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.12.20

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