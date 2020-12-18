Россия забраковала предложение по отказу ЕАЭС от пластиковых пакетов

Минпромторг РФ выступил против отказа от пластиковых пакетов и упаковки стран Евразийского экономического союза, в который помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. С предложением выступил Госкомитет Белоруссии по стандартизации.

Минск предложил запретить на территории ЕАЭС полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрометров, этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковку из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковку из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты). По мнению авторов инициативы, это поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и облегчит утилизацию.

На совещании с участием представителей стран ЕАЭС и компаний производителей пластика Минпромторг РФ выступил против предложенных изменений в Таможенный регламент по безопасности упаковки, передает РБК. В протоколе по итогам встречи указано несколько причин.

Во-первых, по мнению российского министерства, запрет не аргументирован надлежащим образом, и сначала нужно изучить его влияние на рынки стран ЕАЭС. В качестве альтернативы чиновники предлагают расширять ответственность производителей, вводить налоги для производителей упаковки из пластика и прочее.

Вторая причина – запрет нарушает установленные санитарно-эпидемиологические меры, в том числе связанные с пандемией. Например, маски нужно выбрасывать в контейнер только в завязанных пластиковых пакетах, указали в Минпромторге.

Кроме того, запрет противоречит законодательству о защите прав потребителей. Отказ от пластика может привести к необоснованным дополнительным расходам предприятий и росту цен на товары в такой упаковке.

Позицию Минпромторга поддержали представители Казахстана, а также компании, которые занимаются выпуском пластиковых товаров для упаковки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.20

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