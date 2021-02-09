От 30 до 40% россиян не имеют доступа к чистой воде

Счетная палата (СП) провела анализ мер, принимаемых в регионах России для экологической реабилитации водных объектов (ЭРВО), и назвала те субъекты, где вода наиболее загрязнена. Больше всего случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водоемов обнаружили в Свердловской области. Отчет размещен на сайте аудитора.

По данным Счетной палаты, за последние 10 лет на Средний Урал пришлось наибольшее количество случаев высокого и экстремального высокого уровня загрязнения водоемов. «При этом ЭРВО Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась», – констатировали аудиторы.

Из отчета следует, что с 2012 по 2020 год в десятку регионов с наибольшей долей проб, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. Речь идет о водоемах первой категории, используемых в качестве источников питьевой воды, а также для купания, отдыха и хозяйственных нужд.

Основной причиной загрязнения водоемов и низкого качества воды является сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. «От 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам», – заключили в Счетной палате.

По словам аудитора Алексея Каульбарса, число реализованных мероприятий по экологической реабилитации водных объектов явно недостаточно. Он подчеркнул, что несмотря на общее снижение сброса загрязненных сточных вод, в них, тем не менее, увеличивается содержание хлоридов, нитратов, калия и фосфатов.

Создание единой цифровой платформы речных бассейнов с онлайн-мониторингом позволит выявлять «негативное воздействие каждого водопользователя и получать достоверные данные о масштабах загрязнений водных экосистем», считает Каульбарс.

С 2012 по 2020 годы ЭРВО, расположенных в одних из наиболее загрязненных городов страны (Челябинск, Магнитогорск, Череповец, Новокузнецк, Красноярск, Нижний Тагил), не проводилась, поскольку субъекты РФ, в которых расположены эти города, на мероприятия не заявлялись или их обосновывающие документы были представлены не в полном объеме, рассказали в СП.

В то же время на софинансирование мероприятий по ЭРВО Чечни из федерального

бюджета с 2013 по 2020 годы направлено 1,1 млрд рублей, или 24,1 % общего объема федеральной субсидии на ЭРВО, которая составила 4,7 млрд рублей. При этом пробы воды, отобранные в водоемах Чечни I и II категории, соответствовали санитарным требованиям.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.02.21

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