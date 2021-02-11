В России раздельный сбор мусора обеспечат почти для половины россиян за год

Правительство РФ намеревается поручить Российскому экологическому оператору (РЭО) довести в 2021 году долю россиян, имеющего доступ к раздельному сбору твердых бытовых отходов (ТБО), до 42%, что в 1,6 раза больше, чем было годом ранее. Такая планка задана в проекте перечня ключевых показателей эффективности деятельности РЭО на текущий год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опию документа.

По данным РЭО на январь 2021 года, частично раздельный сбор мусора внедрен в 71 из 85 регионов России. Наиболее широко эта услуга представлена в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях. По оценкам оператора, в этих регионах опцией могут воспользоваться от 60 до 100% населения.

По словам представителя РЭО, на сегодняшний день в России установлено более 92 тыс. баков для раздельного сбора мусора. Однако для для полного обеспечения страны возможностью разделять мусор необходимо около 420 тыс. контейнеров, стоимость которых составляет порядка 5,2 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.21

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