Российским военным заменят алюминиевую посуду на пластиковую

Российским военнослужащим заменят алюминиевую посуду, фляжки и кружки на пластиковые. Об этом сообщил начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман в интервью газете «Независимое военное обозрение».

«С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего «Ратник» каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка», – рассказал он.

Он отметил, что, фляжка будет иметь специальную алюминиевую основу, что позволит разогревать пищу. По словам Нихельмана, посуда нового образца будет очень компактной, «фактически трансформер, как матрешка». Для удобства у нее предусмотрены специальные надежные крепления к экипировке военнослужащих.

Когда произойдет переход на использование новой посуды, Нихельман не уточнил.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.21

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