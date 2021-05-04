Исследование: почти половина пользователей Рунета уезжают на 9 Мая за город

Россияне не стремятся провести День Победы, участвуя в городских праздничных мероприятиях. «Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe провели опрос пользователей Рунета о планах на 9 Мая. 49% респондентов указали, что отправятся на природу с друзьями или семьей, 26% хотят поучаствовать в мероприятиях города, 17% посетят мемориалы памяти или музеи, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны. Еще 24% будут отмечать этот день в спокойной обстановке дома. Интересно, что 37% опрошенных в целом рады, что есть возможность выйти в этом году в город на праздник, а 19% боятся это делать из-за пандемии.

Более половины респондентов в День Победы с интересом читают публикации про героев войны от друзей и авторов в ленте новостей, но историями своих близких делятся чуть менее трети респондентов (28%). 17% пользователей Рунета считают такие посты к 9 Мая не совсем уместными. 54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах. 19% опрошенных публикуют посты в своей ленте в соцсетях, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 04.05.21

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