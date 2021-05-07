российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 мая 2021, 14:14 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Подать заявку на участие в «Бессмертном полку» можно через соцсети

Сбор заявок на сайте «Бессмертного полка» закрыт, но еще можно подать заявку через соцсети. Регистрация открыта на сайте «Одноклассников». «С помощью одноименного приложения пользователи соцсети могут загрузить анкету своего родственника – героя войны, приложив его фотографию. В День Победы снимки пользователей и карточки с информацией об их родных ветеранах попадут в специальную трансляцию. Кроме того, фотографиями своих героев пользователи могут поделиться в своей ленте в ОК и в «Моментах», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Накануне Дня Победы «Одноклассники» запустят конструктор публикаций, который поможет поделиться эмоциями: поблагодарить ветеранов, вспомнить жертв войны, рассказать о гордости за подвиги героев. Все публикации будут отмечены специальным хештегом #МойДеньПобеды. А в сервисе «Моменты» пользователи смогут украсить фото и видео специальной праздничной виртуальной маской «С Днем Победы!». Также отметить свою фотографию профиля 9 Мая можно будет и с помощью специальной праздничной рамки.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 07.05.21

Россияне назвали самые недооплаченные профессии. / Гендиректор УГМК поздравил ветеранов с Днем Победы (ВИДЕО). / У жителей Екатеринбурга стали чаще выявлять коронавирус. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / День Победы

В центре города бесплатно раздают «победную» атрибутику (ФОТО)

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» соберет более миллиона человек

Центр Екатеринбурга перекрыли из-за репетиции парада: копятся пробки (ФОТО)

Единственная в России «Каталина», «Авиакобра» и Ту-2: на Урале открылся авиамузей (ФОТО, ВИДЕО)

Ради последней репетиции парада Екатеринбург будет перекрыт до полудня

На празднование Дня Победы Екатеринбург потратит 20 миллионов

На 9 Мая в трех районах Екатеринбурга запретят торговать спиртным

Над Екатеринбургом пролетели бомбардировщики и истребители (ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Общество, День Победы,