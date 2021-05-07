Подать заявку на участие в «Бессмертном полку» можно через соцсети

Сбор заявок на сайте «Бессмертного полка» закрыт, но еще можно подать заявку через соцсети. Регистрация открыта на сайте «Одноклассников». «С помощью одноименного приложения пользователи соцсети могут загрузить анкету своего родственника – героя войны, приложив его фотографию. В День Победы снимки пользователей и карточки с информацией об их родных ветеранах попадут в специальную трансляцию. Кроме того, фотографиями своих героев пользователи могут поделиться в своей ленте в ОК и в «Моментах», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Накануне Дня Победы «Одноклассники» запустят конструктор публикаций, который поможет поделиться эмоциями: поблагодарить ветеранов, вспомнить жертв войны, рассказать о гордости за подвиги героев. Все публикации будут отмечены специальным хештегом #МойДеньПобеды. А в сервисе «Моменты» пользователи смогут украсить фото и видео специальной праздничной виртуальной маской «С Днем Победы!». Также отметить свою фотографию профиля 9 Мая можно будет и с помощью специальной праздничной рамки.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 07.05.21

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