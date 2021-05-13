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NewDayNews.ru

Четверг, 13 мая 2021, 10:46 мск

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Пользователи Рунета в День Победы отправили 1,5 миллиона постов о ветеранах

За праздничные дни – 7, 8 и 9 мая – пользователи соцсети «Одноклассники» опубликовали более 1,5 миллиона сообщений с благодарностью ветеранам, с воспоминаниями о жертвах войны или рассказами о гордости за подвиги дедов и прадедов. Для таких постов специально к 76-й годовщине Победы был разработан специальный конструктор.

Как рассказали в пресс-службе соцсети, аудитория сервиса «Моменты» в этом году составила рекордные 11,5 млн человек – люди украшали фото и видео специальной праздничной виртуальной рамкой «С Днем Победы!», а также поздравляли своих друзей и близких. Через соцсеть за три праздничных дня пользователи отправили более 550 миллионов подарков и свыше 127 млн открыток и стикеров в сообщениях. В «Одноклассниках» также устраивали фотоконкурс, где люди снимали один из символов Победы – мирное небо, а также марафон детских рисунков – самые яркие работы показали на большом медиаэкране Москвы на Зубовском бульваре.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 13.05.21

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Метки / День Победы

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