Каждый четвертый россиянин не верит в глобальное потепление

Четверть россиян не верят в глобальное потепление и считают его «глобальным оболваниванием» человечества. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.

Половина (51%) россиян все же считают правдой разговоры об изменении климата, передает РБК со ссылкой на опрос. Их уверенность поддерживается научными исследованиями, а также природными катастрофами, случившимися в этом году, в том числе масштабными лесными пожарами.

Число тех, кто не верит в глобальное потепление, за последние 12 лет снизилось (с 33%). Из них некоторые считают глобальное потепление «глобальным оболваниванием» человечества. Часть опрошенных уверена, что «если и стало чуть теплее, то в этом вовсе не обязательно виноваты люди».

Женщины чаще верят в глобальное потепление, чем мужчины. Среди представителей сильного пола каждый третий уверен, что изменения климата – это миф. Еще 23% респондентов не смогли однозначно выразить свое отношение к проблеме.

Москва, Зоя Осколкова

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