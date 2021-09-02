В России признаны вероятно исчезнувшими 11 видов животных

Минприроды России признало вероятно исчезнувшими 11 видов животных. Данные получены по итогам последней инвентаризации. Всего в Красную книгу РФ занесены более тысячи видов животных и растений.

С территории России за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова, пишет «Коммерсант».

Кроме того, 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть, вероятно исчезнувшие. В список таких животных вошли красноногий ибис, чернобрюхий клухарь, тюлень-монах, кулан, овсянка Янковского и лошадь Пржевальского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра и другие.

Вместе с тем в стране постоянно возрастает число видов, занесенных в Красную книгу. Сейчас в этот перечень включены 443 вида животных и 676 видов растений. В последнюю редакцию Красной книги, утвержденную в марте прошлого года, были включены 43 новых таксона (виды, подвиды, популяции). В том числе 29 птиц и 14 млекопитающих.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.09.21

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