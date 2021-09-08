Не забывайте шопер: пластиковые пакеты экологичнее бумажных и тканевых сумок

Эксперты оценили негативное влияние на окружающую среду различных видов пакетов и сумок для покупок. Выяснилось, что пластиковые изделия экологичнее прочих. Результаты исследования бельгийской компании Test Aсhats приводит Роскачество.

Специалисты изучили полный «жизненный цикл» около сотни пакетов и подсчитали объем ресурсов, который тратится на изготовление и переработку, углеродный след, остающийся в процессе производства и утилизации с учетом нанесенных на товары типографических надписей. Также они включили в расчет выбросы от транспортировки с заводов к местам продажи.

Выяснилось, что самым экологичным вариантом является многоразовый пластиковый пакет, особенно, если он произведен из вторичного сырья. Эксперты пояснили, что данные сумки наиболее безвредны в масштабах взаимодействия человека с природой, если их правильно утилизируют, а мусор не попадает в мировой океан.

Сумки из ткани и бумаги подтверждают свою экологичность лишь при условии многократного использования, так как на их изготовление требуется гораздо больше ресурсов, а в атмосферу попадает больше загрязняющих веществ, чем при производстве пластиковых пакетов. Например, на выпуск одного бумажного пакета тратится столько же электроэнергии, сколько на 3-4 пластиковых, также на единицу продукции нужно в 17 раз больше воды.

Весь смысл в тканевых сумках-шоперах в том, чтобы использовать их постоянно. Однако большинство покупателей забывают принести с собой в магазин многоразовую сумку и, не желая вредить природе, покупают на кассе пакет из бумаги или хлопка вместо пластикового.

По данным Британской некоммерческой организации Which, если сопоставить примерное количество семей Великобритании с количеством приобретенных тканевых сумок, получается, что одна семья покупает по шоперу раз в неделю. «Если вы пользуетесь шопером пару раз, а затем при отсутствии под рукой пакета покупаете новую тканевую сумку, то знайте, что природу вы не спасаете», – говорят специалисты.

Чтобы нивелировать вредное действие, допущенное при производстве, пакет из бумаги нужно использовать не менее восьми раз, сумку из джута или рафии – от 36 до 68 раз, хлопковые – 104 раза, пакеты из органического хлопка – 154 (дело в том, что по сравнению с обычным хлопком для его производства требуется на 30% больше площадей). Дороже всех для природы обходится сумка-тележка: чтобы оправдать свое существование она должна использоваться 709 раз.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.09.21

Уральских учителей обучают финансовой грамотности, чтобы они научили детей обращаться с деньгами. / Предложенные Путиным выплаты сделают недоступными для приставов. / МЧС: В Екатеринбурге снова штормовой ветер. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»