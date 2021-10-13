Более половины россиян учитывают экологичность товаров при покупке

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, обращают ли россияне внимание на экологичность товаров. Оказалось, что этот вопрос немаловажен для половины населения РФ.

«Более половины россиян (55%) чаще учитывают экологичность товаров при покупке (по 58% среди 25-34-летних и 45-59-летних), 40% чаще не придают этому значения (59% 18-24-летних)», – говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

64% респондентов заявили, что предпочтут более дорогой товар более дешевому, если дорогой товар будет более безопасным для окружающей среды. Каждый четвертый выберет более дешевый, но менее экологичный товар.

54% россиян уже отказались от таких неэкоголичных устройств, как лампы накаливания. 53% не используют или уже отказались от меха животных. 42% не пользуются пластиковой посудой. При этом большинство опрошенных заявили, что не готовы отказаться от мяса (85%), бумаги (73%) и батареек (70%).

«Наш опрос сфокусирован на влиянии экологического аспекта в потребительском потреблении россиян. Он выявил, что молодые граждане до 24 лет в меньшей степени ориентируются на экологичность товара. Цена для них более критична при покупке. Хотя для более старших поколений экологичность товара уже является одним из значимых аспектов при его выборе. Россияне заявляют, что готовы отказываться от неэкологичного потребления даже в пользу более дорогих продуктов, но не тех, которые являются значимыми предметами ежедневного потребления, которым неочевидна замена или их потребление респонденты не связывают с темой экологии», – прокомментировал результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.10.21

Срок годности QR-кодов будет сокращен. / Власти Москвы опровергли передачу фото москвичей в систему распознавания лиц. / Вице-губернатор заявил, что людям с медотводом от вакцинации надо уходить на самоизоляцию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»