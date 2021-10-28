Москва возглавила рейтинг мусорных регионов России

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza назвали Москву самым мусорным регионом в России. На столицу приходится 10,5% всех твердых коммунальных отходов в стране по итогам 2020 года.

Специалисты составили рейтинг субъектов РФ по объемам производимого мусора. Первые три строчки в нем заняли Москва (5,2 млн тонн), Подмосковье ( 4,7 млн) и Санкт-Петербург (2,2 млн), приводит данные исследования «Лента.ру». При этом, треть мусорных объемов в стране приходится на пять регионов, включая Ростовскую область и Татарстан. В топ-10 также вошли Воронежская (1,35 млн тонн), Свердловская (1,26 млн тонн), Тульская (1,1 млн тонн) и Самарская области (миллион тонн).

Ряд регионов сумел сократить количество ТКО по сравнению с 2019 годом. Заметнее всего объем мусора уменьшился в Ненецком автономном округе (на 76,5%), Республике Марий Эл (на 54,6%) и Ивановской области (на 43,5%). Десятку лидеров замкнули Брянская и Иркутская области, Северная Осетия, Чувашия, Свердловская и Астраханская области, Севастополь.

Всего за 2020 год россияне произвели 49,6 млн тонн ТКО, что на 1,3 млн тонн меньше показателя 2019 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.10.21

В Челябинской области выявлено 480 новых случаев коронавируса. / Курганского подростка сбил мотоциклист без прав, водитель с места ДТП скрылся. / В ходе разбирательства по одному из лесов Челябинска всплыли неожиданные факты и секретные документы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»