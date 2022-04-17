В России продлили сроки федерального проекта «Чистый воздух»

Сроки реализации федерального проекта «Чистый воздух» были продлены на два года в связи с новыми экономическими реалиями. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Проект по улучшению качества воздуха должен быть воплощен в жизнь до 31 декабря 2026 года, передает ТАСС. Эксперимент по квотированию стартует 1 сентября 2023 года, а перечень городов для его проведения утвердят уже этим летом. Министр подчеркнул, что ключевым периодом для реализации федерального проекта будут 2023-2024 годы.

Глава Минприроды отметил, что продление сроков не означает остановку проекта. «Инвестиционные планы компаний точечно корректируются, но не отменяются. Более того, уже в мае мы готовы запустить механизм поддержки для бизнеса, льготные кредиты на экологическую модернизацию», – добавил Козлов.

Эксперимент в рамках программы «Чистый воздух» проводится Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Согласно программе, вредные выбросы в этих городах должны снизиться на 20% к концу 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»