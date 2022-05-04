Ушел из жизни первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

Первый лидер независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его супругу Ирину. Причину смерти она не назвала.

В марте Шушкевич переболел коронавирусную инфекцию. На прошлой неделе он попал в реанимацию из-за ухудшения состояния после перенесенного ковида.

Шушкевич был председателем Верховного Совета Белоруссии с 1991 по 1994 год. Бывший политик был одним из трех подписантов Беловежских соглашений в декабре 1991 года, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Помимо Шушкевича свои подписи под этим документом поставили руководители РСФСР и Украинской ССР Борис Ельцин и Леонид Кравчук.

Минск, Наталья Петрова

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