Правительство РФ направит в регионы дополнительные средства на детские выплаты

Более 5,6 млрд рублей будет направлено в ряд регионов для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что деньги поступят в три региона – это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Дагестан. В правительстве пояснили, что необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в этих регионах

Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом президента в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Москва, Светлана Антонова

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