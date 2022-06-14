В России резко вырос уровень вредных выбросов

Уровень вредных выбросов в России резко вырос и почти достиг допандемийного показателя. Это произошло из-за восстановления производства, сообщили в Росприроднадзоре.

Как говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылается РБК, с 2014 года уровень вредных выбросов в России превышал 17 млн тонн в год. В 2020 году с введением локдаунов в целях борьбы с распространением коронавируса показатель снизился до 16,9 млн тонн. Уже в 2021 году объем выбросов вырос на 1,5%, до 17,2 млн тонн, и почти достиг уровня 2019 года, когда в атмосферу попали 17,3 млн тонн вредных веществ.

В Росприроднадзоре пояснили, что увеличение объемов вредных выбросов произошло из-за восстановления производства. К тому же выросло число зарегистрированных предприятий – эмитентов, которые сдают отчеты по выбросам, указывается в исследовании.

Наибольший прирост произошел в Якутии, где в окружающую среду попало 390 тысяч тонн вредных элементов, что на 100 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Затем идут еще три региона-лидера по приросту выбросов – Ханты-Мансийский автономный округ (+88,9 тысячи тонн), Ямало-Ненецкий автономный округ (+70,9 тысячи тонн) и Оренбургская область (+28,5 тысячи тонн).

По данным аналитиков, самыми крупными эмитентами загрязняющих веществ в России остаются Красноярский край (2,4 млн тонн), Кемеровская область (1,6 млн тонн) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,2 млн тонн).

Москва, Зоя Осколкова

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