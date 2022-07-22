Из Сирии вернули в Россию 11 детей

Из Сирии были возвращены 11 российских детей. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«Сегодня ночью бортом Минобороны России из Сирии сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка привезли на родину еще 11 российских детей», – говорится в сообщении.

В настоящее время дети находятся в клинике в Москве. Там они пройдут обследование и получат психологическую помощь. Затем их передадут родственникам.

По данным детского омбудсмена, с 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке возвращено 385 российских детей. Кроме того, готовы документы к вывозу еще 137 несовершеннолетних. Однако в базе остается еще более тысячи дел о детях, которых россияне разыскивают в ближневосточном регионе.

Дамаск, Зоя Осколкова

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