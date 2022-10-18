Жители России ежегодно выбрасывают с мусором около 500 кг золота

Ежегодно в России на мусорные полигоны попадает около полтонны золота в составе электронных отходов. Об этом рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на Российском экологическом форуме.

По словам главы РЭО, в РФ каждый год образуется около 1,5 млн отходов электронного и электрического оборудования. 67% из них составляет бытовая техника, на которую приходится приблизительно 955 тысяч тонн, а также климатическое и холодильное оборудование, доля которого оценивается в 22% от общего объем.

При этом перерабатывается лишь 5% электронных отходов, а остальные подвергают захоронению, что наносит значительный ущерб окружающей среде. «Все это можно было бы направлять на утилизацию. Исправить ситуацию поможет введение реестра добросовестных утилизаторов, а также формирование требований к утилизации электротехники», – цитирует Буцаева телеканал «360».

По мнению гендиректора РЭО, улучшить ситуацию также помогут введение централизованного сбора электронных и электрических отходов и стимуляция к развитию отрасли глубокой переработки.

Москва, Зоя Осколкова

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