В России хотят запретить законом выбрасывать мусор в канализацию

В России могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а к нарушителям будут применять санкции. Автором инициативы выступил Российский экологический оператор, а проработку вопроса ответственности за засоры поручат Минстрою. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящее время все чаще в канализации жилых домов оказывается бытовой мусор – это ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое, говорится в письме РЭО. «Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», – объяснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Собрать на практике сведения о засорах канализации мусором несложно – ежегодно диспетчерские службы городов фиксируют тысячи сообщений о забившейся канализации. Причинами засоров становятся разные отходы – от бытовых до крупногабаритных.

РЭО предлагает Минстрою разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства. А также предусмотреть ответственность за последствия таких действий.

В Госдуме признали существование проблемы. По мнению зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, причина в том, что люди не знают, как правильно эксплуатировать дом, уже не говоря о канализации и ее засорах. Депутат считает, что владельцы должны подписывать инструкцию по правильному использованию объекта, в которой будет прописана ответственность за нарушение тех пунктов, исполнение которых можно контролировать.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов также уверен, что в большинстве случаев причина не в намеренных действиях граждан, а в отсутствии у них элементарных представлений о надлежащих правилах пользования канализацией. «Поэтому главным инструментом должно выступать широкое информирование, в том числе в общеобразовательных учреждениях, о том, как следует обращаться с отходами и сопутствующих рисках, – сказал эксперт. – Законодательный запрет и установление санкций может быть эффективными лишь отчасти: в многоквартирных домах не всегда однозначно можно установить конкретного виновника засора канализации».

В свою очередь в Союзе потребителей считают, что засоры – проблема управляющих компаний и водоканалов. Если УК не может справиться силами своих сантехников, то она платит за прочистку специализированной организации и вправе требовать возмещения расходов с собственника помещения, где был создан засор, – если его удается выявить. При этом неясно, как администрировать законодательный запрет на выброс мусора в канализации. На одном стояке в доме находится несколько квартир, поэтому однозначно определить виновника невозможно.

Москва, Зоя Осколкова

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