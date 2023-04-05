В России организуют прием и переработку просроченных лекарств

В России хотят создать систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки (шприцы, блистеры, пузырьки или капельницы). С такой инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО).

Согласно документу, направленному РЭО в Минздрав, Минприроды и Роспотребнадзор, сбор просроченных препаратов и упаковки медицинских изделий у населения можно организовать, используя специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках. Собранные отходы отправятся на переработку, мощности для этого уже есть, их активно наращивают, пишут «Известия».

В настоящее время в России нет специальной утилизации просроченных лекарств. Чаще всего граждане выбрасывают упаковку вместе с бытовым мусором или сливают в канализацию не годные к употреблению таблетки и микстуры. Это наносит вред окружающей среде, так как неразложившиеся элементы могут нести токсикологическую опасность, отметили в РЭО.

Блистеры могут разлагаться на полигоне до 200 лет, так как состоят из полимеров и алюминия. В том виде, в котором они выбрасываются сейчас, их практически невозможно выделить в общем объеме среди других отходов. Для такой упаковки нужен специальный способ переработки.

Время от времени аптеки по собственной инициативе проводят акции по сбору просроченных лекарств и упаковки, но для проведения этой работы на постоянной основе нужно дополнительное финансирование.

Москва, Зоя Осколкова

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