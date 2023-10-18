Сергей Лукьяненко: если вы живете в Европе или на Ближнем Востоке – лучше поищите себе новое место жительства

Европа и Ближний Восток в ближайшем будущем не будут безопасными местами для жизни. Их обитателям следует подумать о переезде – возможно, даже в Россию или Китай. Такую мысль высказал сегодня известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Всегда и в основе всего лежит экономика. Ну, если угодно – деньги.

Если часть мира живет «не по средствам», а другой части искусственно перекрываются доступы к технологиям, кредитам, встраиванию в рынок высокого передела – рано или поздно эта ситуация рванет.

И остается лишь наблюдать за происходящими событиями, отмечать странности и выстраивать линии вероятностей.

Что, а точнее кто, может послужить сакральной жертвой и возможностью «обнуления» долгов и перезагрузки экономики?

Китай – Россия – Европа – Ближний Восток. Все остальные игроки слишком малы, чтобы «золотой миллиард» (по факту «полмиллиарда») насытился на несколько десятилетий.

Но Китай успешно интегрировался в мировую экономику и слишком силен. Ближний Восток придется резать вместе с Израилем. Европа – почти «своя»... не настолько, как Великобритания, конечно...

Значит – Россия.

Но Россия вдруг напряглась, ощетинилась и сосредоточилась. Пятая колонна оказалась говном, которое в народе не уважают. Давление распределилось на российские просторы и исчезло. И оружие никуда не делось.

Значит – запасной вариант. И даже примерно понятно, когда он был «заведен».

Скажем, выход Великобритании из ЕС – странность, которую можно объяснить лишь грядущим разорением Европы. Самоубийственные теракты ХАМАС – странность. Израиль, который ухитрился за неделю оказаться на одном уровне с террористическими организациями, – странность. Но – в поджигание Ближнего Востока эти странности укладываются.

Так что выстраиваем линии в будущее и понимаем, чего ждать. Если вы живете в Европе или на Ближнем Востоке – лучше поищите себе новое место жительства. США, Канада, возможно Великобритания. Но лучше – Россия или Китай».

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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