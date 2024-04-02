В России резко выросло число природных катаклизмов

В России число опасных погодных явлений выросло на 22% в 2023 году. Почти половина катаклизмов нанесли серьезный ущерб экономике и населению. Об этом говорится в докладе Росгидромета.

«В прошлом году было зарегистрировано 1191 опасное гидрометеорологическое явление против 976 годом ранее. Показатель 2023 года – второй по величине как минимум за 16 лет (Росгидромет приводит данные с 2008 года). Больше опасных природных явлений фиксировалось только в 2021 году – 1205», – пишет РКБ со ссылкой на данные ведомства.

К опасным природным явлениям относят те, которые могут угрожать безопасности людей или наносить материальный ущерб экономике, например аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни и ветры, град, наводнения, засухи и другие.

В 448 случаях стихийные бедствия нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. При этом выросло число всех опасных природных явлений: града – на 123%; аномально холодной погоды и сильных морозов – на 73%; очень сильных осадков – на 49%; заморозков – на 36%; очень сильного ветра – на 22%. Только случаи аномально жаркой погоды уменьшились – на 48%, отмечает Росгидромет. Наивысшая активность возникновения опасных гидрометеорологических явлений наблюдалась с мая по сентябрь 2023 года.

«По-прежнему наибольший ущерб нанесли очень сильные осадки (снег, дождь, ливень), очень сильный ветер (в том числе шквал), град, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность, сохранявшаяся в ряде регионов на протяжении нескольких месяцев в течение апреля-октября», – отмечается в докладе.

Тенденция последних десятилетий к увеличению числа опасных гидрометеорологических явлений сохраняется не только в России, но и во всем мире. Однако территория РФ теплеет в 1,7 раза быстрее, чем мировая суша в целом, – на 0,49 градуса по Цельсию за десятилетие. Каждое десятилетие начиная с 1981-1990 годов в России теплее предыдущего.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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