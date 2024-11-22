Пенсионерам начнут выдать электронные удостоверения с QR-кодом

Пенсионеры в России смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса с 1 июля 2025 года. Соответствующий проект приказа министерства труда и социальной защиты РФ размещен на общественное обсуждение.

Как сообщила пресс-служба Минтруда России, свидетельство пенсионера в электронной форме, помимо обязательных реквизитов, которые предусмотрены в свидетельстве на бумажном носителе, будет содержать QR-код.

Гражданин при помощи мобильного приложения «Госуслуги» сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставит льготу в таком формате и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода, пояснили РИА «Новости» в министерстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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