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Пятница, 17 января 2025, 11:46 мск

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В Эстонии хотят отменить категорию лиц без гражданства

В Эстонии предложили упразднить категорию лиц без гражданства в течение ближайших 10 лет. С инициативой выступила министр образования и науки, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас.

По ее словам, эстонским властям нужно стремиться к тому, чтобы в стране не было лиц без гражданства.

«Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаем эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии», – заявила Каллас.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил за упрощенное получение эстонского гражданства. Однако премьер-министр Кристен Михал заявил, что против инициативы присвоения «гражданства со скидкой».

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Эстония

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