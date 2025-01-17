В Эстонии хотят отменить категорию лиц без гражданства

В Эстонии предложили упразднить категорию лиц без гражданства в течение ближайших 10 лет. С инициативой выступила министр образования и науки, лидер парламентской партии Eesti 200 Кристина Каллас.

По ее словам, эстонским властям нужно стремиться к тому, чтобы в стране не было лиц без гражданства.

«Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы снова создаем эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии», – заявила Каллас.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил за упрощенное получение эстонского гражданства. Однако премьер-министр Кристен Михал заявил, что против инициативы присвоения «гражданства со скидкой».

Таллин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube