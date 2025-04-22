Россия собирается продлить срок легализации мигрантов

Российские власти собираются продлить срок, в течение которого иностранцы могут узаконить свое пребывание в стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Киргизии.

Заявление было сделано после встречи посла Киргизии в России Кубанычбека Боконтаева с начальником Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорем Масловым.

«На встрече российской стороной анонсировано продление до 10 сентября 2025 года сроков действия Указа Президента Российской Федерации, представляющего возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики», – сказано в сообщении.

Согласно документу, вступившему в силу 30 декабря 2024 года, иностранцы обязаны узаконить свое пребывание в России до 30 апреля 2025 года либо покинуть страну. Это касается в первую очередь тех, кто попал в реестр контролируемых лиц, доступный с 5 февраля.

В это же время начал действовать новый режим высылки граждан других стран или лиц без гражданства, незаконно находящихся в России либо совершивших правонарушение. Нелегальные мигранты ограничены в правах, они не могут заключать браки, регистрировать транспорт и управлять им и прочее. Неоднократно нарушившим режим иностранцам грозит депортация.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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