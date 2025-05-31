российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 31 мая 2025, 16:34 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Жителям Подмосковья пообещали богатый грибной сезон в июне

Июнь в московском регионе будет урожайным на грибы. Об этом сообщил эксперт-миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, сезон грибов в средней полосе европейской части России начался еще в апреле. В этом месяце в Подмосковье появлялись первые весенние грибы – строчки и сморчки. Сейчас активный рост грибов продолжается, отметил специалист, передает ТАСС.

Перепады погоды из тепла в холод и наоборот, которые фиксировались весной, хорошо стимулируют развитие грибниц. «Поэтому первая летняя волна в июне будет очень хорошая, можно ожидать приличного количества основных съедобных, собираемых грибов», – рассказал миколог. По его словам, в июне ожидается хороший урожай белых грибов, лисичек, подберезовиков, подосиновиков, маслят, рядовок, летних опят и дождевиков.

Сейчас в подмосковных лесах уже есть маслята, на полях – шампиньоны, дождевики, рядовки майские и другие виды. Из грибов, растущих на деревьях, можно найти трутовик серно-желтый и чешуйчатый, вешенки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Подмосковье

Над Подмосковьем сбиты 42 БПЛА, повреждены три жилых дома / В Подмосковье из-за непогоды без света остаются 10 городских округов / В Подмосковье обещают восстановить электричество после снегопада до конца дня / В Подмосковье из-за снегопада 26 тысяч человек остались без света / «Звездный коуч» Инна Тлиашинова получила уголовное дело за неуплату налогов на сотни миллионов / В Подмосковье 10-месячный ребенок отравился вейпом / Житель Подмосковья привез холеру из отпуска в Индии / В Подмосковье задержали военнослужащего за подготовку теракта в общежитии курсантов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Подмосковье,