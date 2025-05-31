Жителям Подмосковья пообещали богатый грибной сезон в июне

Июнь в московском регионе будет урожайным на грибы. Об этом сообщил эксперт-миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По его словам, сезон грибов в средней полосе европейской части России начался еще в апреле. В этом месяце в Подмосковье появлялись первые весенние грибы – строчки и сморчки. Сейчас активный рост грибов продолжается, отметил специалист, передает ТАСС.

Перепады погоды из тепла в холод и наоборот, которые фиксировались весной, хорошо стимулируют развитие грибниц. «Поэтому первая летняя волна в июне будет очень хорошая, можно ожидать приличного количества основных съедобных, собираемых грибов», – рассказал миколог. По его словам, в июне ожидается хороший урожай белых грибов, лисичек, подберезовиков, подосиновиков, маслят, рядовок, летних опят и дождевиков.

Сейчас в подмосковных лесах уже есть маслята, на полях – шампиньоны, дождевики, рядовки майские и другие виды. Из грибов, растущих на деревьях, можно найти трутовик серно-желтый и чешуйчатый, вешенки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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