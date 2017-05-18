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Спорт

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Публикации за 18.05.17

Гимназистам в Екатеринбурге заменили физкультуру футболом (ФОТО)

Гимназистам в Екатеринбурге заменили физкультуру футболом (ФОТО)

В Екатеринбурге в гимназии №176 прошел футбольный урок – мастер-класс для школьников провели футболисты «Урала» Александр Шубин, Максим Горин и Никита Муромский.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе «шмелей», спортсмены научили гимназистов разным упражнениям, которые они сами выполняют во время тренировочного процесса, а после вместе с ребятами сыграли в футбол.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.05.17

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