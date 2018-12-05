Южная и Северная Кореи объединятся ради Олимпиады

Южная Корея и КНДР собираются подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Страны договорились выступать под одним флагом.

На саммите председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Инна лидеры двух стран решили в феврале 2019 года подать единую заявку в Международный олимпийский комитет, передает Reuters.

Кроме того, Сеул и Пхеньян будут выступать в одной команде, начиная с Олимпийских игр 2020 года в Токио.

МОК планирует определить место проведения ОИ-2032 в 2025 году. Кроме двух Корей за право стать страной, принимающей Олимпиаду, поборются Австралия, Германия и Индия.

Сеул, Пхеньян, Служба информации РИА «Новый День»

Сеул, Пхеньян. Другие новости 05.12.18

В Екатеринбурге пройдет чемпионат мира по мужскому боксу. / Павел Дацюк признан «Гордостью России». / ФК «Локомотив» шокирован: погиб футболист молодежной команды. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»