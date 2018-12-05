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Среда, 5 декабря 2018, 16:33 мск

Новости Спорт

Южная и Северная Кореи объединятся ради Олимпиады

Фото: Reuters

Южная Корея и КНДР собираются подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Страны договорились выступать под одним флагом.

На саммите председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Инна лидеры двух стран решили в феврале 2019 года подать единую заявку в Международный олимпийский комитет, передает Reuters.

Кроме того, Сеул и Пхеньян будут выступать в одной команде, начиная с Олимпийских игр 2020 года в Токио.

МОК планирует определить место проведения ОИ-2032 в 2025 году. Кроме двух Корей за право стать страной, принимающей Олимпиаду, поборются Австралия, Германия и Индия.

Сеул, Пхеньян, Служба информации РИА «Новый День»

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