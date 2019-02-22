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Пятница, 22 февраля 2019, 16:18 мск

Новости Спорт

Лукашенко пообещал снижать зарплаты хоккеистам за проигранные матчи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил снизить зарплаты хоккеистам в том случае, если они будут проигрывать. Об этом глава государства заявил во время встречи с учащимися и преподавателями Военной академии.

«Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал – будут банкротами. За что платить? Выиграли – все рассчитываем, отдаем. Проиграли – пятьсот долларов», – заявил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко напомнил, что страна тратит «миллионы долларов» на клуб «Динамо-Минск», но эффекта от финансирования не видно, передает БЕЛТА.

Стоит отметить, что президент Белоруссии не раз обрушивался с критикой на хоккеистов. Он и ранее называл зарплаты спортсменов завышенными. «Мне говорят: «Ах, мало платим хоккеистам! Они все уедут». Слушайте, кому наш хлам нужен?» – заключил Лукашенко.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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