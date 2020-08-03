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Вторник, 4 августа 2020, 01:26 мск

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Английским футболистам грозит «красная карточка» за кашель на соперника

В английских футбольных лигах спортсменам запретили кашлять в сторону соперников. Об этом сообщает The Times.

Нововведение прописано в указаниях для должностных лиц и организаторов матчей, подготовленных Футбольной ассоциацией Англии.

За кашель на соперника судья может наказать футболиста удалением с поля. Данное правило будет действовать на матчах, проведенных в период действия коронавирусных ограничений.

В то же время спортсменам не грозит наказание за плевки на поле. Кроме того, арбитры не обязаны следить за соблюдением дистанции игроками во время празднования забитого мяча.

Лондон, Зоя Осколкова

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