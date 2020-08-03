Английским футболистам грозит «красная карточка» за кашель на соперника

В английских футбольных лигах спортсменам запретили кашлять в сторону соперников. Об этом сообщает The Times.

Нововведение прописано в указаниях для должностных лиц и организаторов матчей, подготовленных Футбольной ассоциацией Англии.

За кашель на соперника судья может наказать футболиста удалением с поля. Данное правило будет действовать на матчах, проведенных в период действия коронавирусных ограничений.

В то же время спортсменам не грозит наказание за плевки на поле. Кроме того, арбитры не обязаны следить за соблюдением дистанции игроками во время празднования забитого мяча.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 31.07.20

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