Теннисист сбежал из России после положительного теста на коронавирус

Американский теннисист покинул Россию, когда узнал, что болен коронавирусом. Спортсмен, по всей видимости, испугался госпитализации. Об этом сообщает The New York Times.
49-я ракетка мира Сэм Куэрри приехал на турнир в Санкт-Петербург с женой и восьмимесячным сыном. Перед соревнованиями все теннисисты сдавали тест на коронавирусную инфекцию. Анализ Куэрри оказался положительным.
Спортсмена сняли с турнира и предписали провести две недели на карантине. При этом семья жила в гостинице Four Seasons с видом на Исаакиевский собор.
Сотрудники службы здравоохранения должны были прийти, чтобы взять повторный анализ. Однако Куэрри в номере отеля не оказалось. Выяснилось, что теннисист нанял частный самолет и сбежал в одну из европейских стран, для въезда в которую не нужен отрицательный тест на коронавирус.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила о нарушении коронавирусного протокола одним из участников турнира в Санкт-Петербурге. Проводится расследование. По правилам ATP, нарушение медицинского протокола может быть классифицировано как серьезное, что карается штрафом до 100 тысяч долларов и/или дисквалификацией до трех лет.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 15.10.20
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