Чемпион мира по велотреку повторно заразился коронавирусом

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия во второй раз заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает французский портал RMC Sport.

Гавирия переболел Covid-19 в марте. Спустя несколько месяцев его тест вновь показал положительный результат. Таким образом, Гавирия стал первым спортсменом высокого уровня, заболевшим коронавирусом дважды.

Велогонщик был вынужден отказаться от участия в многодневном соревновании «Джиро д'Италия». Среди участников гонки еще один спортсмен сдал положительный тест – его имя не уточняется.

В настоящее время Фернандо Гавирия находится в изоляции и под медицинским наблюдением.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 20.10.20

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