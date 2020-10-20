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Вторник, 20 октября 2020, 12:12 мск

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Чемпион мира по велотреку повторно заразился коронавирусом

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия во второй раз заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает французский портал RMC Sport.

Гавирия переболел Covid-19 в марте. Спустя несколько месяцев его тест вновь показал положительный результат. Таким образом, Гавирия стал первым спортсменом высокого уровня, заболевшим коронавирусом дважды.

Велогонщик был вынужден отказаться от участия в многодневном соревновании «Джиро д'Италия». Среди участников гонки еще один спортсмен сдал положительный тест – его имя не уточняется.

В настоящее время Фернандо Гавирия находится в изоляции и под медицинским наблюдением.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 20.10.20

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Европа, В мире, Пандемия коронавируса, Спорт, Европа, Коронавирус из Китая,