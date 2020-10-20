Чемпион мира по велотреку повторно заразился коронавирусом

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия во второй раз заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает французский портал RMC Sport.
Гавирия переболел Covid-19 в марте. Спустя несколько месяцев его тест вновь показал положительный результат. Таким образом, Гавирия стал первым спортсменом высокого уровня, заболевшим коронавирусом дважды.
Велогонщик был вынужден отказаться от участия в многодневном соревновании «Джиро д'Италия». Среди участников гонки еще один спортсмен сдал положительный тест – его имя не уточняется.
В настоящее время Фернандо Гавирия находится в изоляции и под медицинским наблюдением.
Рим, Зоя Осколкова
Рим. Другие новости 20.10.20
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